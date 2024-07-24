شكرا لقرائتكم خبر عن %69 من القراء يطالبون بزيادة مخصصات دعم صندوق رعاية المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم صندوق اكتشاف المواهب بين طلاب المدارس، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم صندوق اكتشاف المواهب بين طلاب المدارس والجامعات.

وأيد 69% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم صندوق اكتشاف المواهب بين طلاب المدارس، بينما عارض 31% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم صندوق اكتشاف المواهب بين طلاب المدارس والجامعات.



