شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع القاهرة للمياه ينطلق فى الفترة من 13- 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته السابعة تحت شعار "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنه" وذلك فى الفترة من 13-17 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "اسبوع المياه الأفريقى"الذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو".

ويجمع هذا الحدث البارز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر وهي "حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة - الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع - الإبتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي - العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه - التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخياً" ، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية فى مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية".

وتم توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.