في 10 نقاط.. خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من النصائح لمساعدة المواطنين في توفير استهلاك التيار، وخفض فاتورة الكهرباء الشهرية، عند تأسيس الوحدة السكنية.

وحددت الشركة في منشور عبر حسابها بـ"فيسبوك" 5 خطوات تساعد في توفير استهلاك التيار الكهربائي، تتضمن:

- عزل جميع النوافذ، الحوائط، والأسقف لتقليل تسرب الحرارة.

- استخدام الزجاج الأبيض الشفاف للنوافذ، لأنه أكفأ في العزل.

- اختيار دهانات عاكسة للحرارة للواجهة الخارجية لتقليل امتصاص أشعة الشمس.

- قسم وحدات الإضاءة على أكثر من مفتاح كهرباء لتحكم أفضل في الاستهلاك.

- اعتمد على اللمبات الموفرة للطاقة.

- الاستماع بأقل تكلفة وأكدت أنه يمكن للمواطنين بأمور بسيطة يستطيع من خلالها تقليل فاتورة الكهرباء الخاصة به، والاستماع ببيته براحة وبأقل تكلفة.

-استخدم اللمبات الموفرة واعتمد على ضوء الشمس قدر الإمكان.

- الصيانة الدورية للتكييفات بانتظام، وهذا قد يوفر لك 15%؜ من استهلاك الطاقة.

- التأكد من قفل أبواب وشبابيك المنزل، وشغل التكييف على 25 درجة لتوفر في الكهرباء.

- فصل الفيش بعد الاستخدام لترشيد الاستهلاك والحفاظ على عمر الأجهزة.

- لو مسافر، تأكد من فصل الكهرباء عن الأجهزة.