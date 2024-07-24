عروس إمبابة داخل محكمة الأسرة: "طلع مربوط وبينام لوحده"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت "عبير. ف"، 30 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب فيها خلع زوجها بعد أسبوع فقط من الزواج، مبررة طلبها: "عذراء وبيخاف يلمسني عشان مربوط وبينام لوحده".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2097 لسنة 2023، بأنها تعرفت على زوجها "أسامة.ع"، 36 سنة، صاحب كشك، من خلال ترشيحه من الأهل، وبعد التعارف وجدته ميسور مادياً وصاحب شخصية هادئة فوافقت على الخطبة 4 أشهر، وتم الاتفاق على الزفاف والانتقال إلى عش الزوجية.

تكمل الزوجة حديثها لـ"الخليج 365": لاحظت بعد دخولي عش الزوجية ظهور علامات غريبة على زوجي منها "الرعشة والخجل" والذهاب إلى النوم مبكرًا بعد الزفاف، حيث برر ما يفعله "تعبان من يوم الفرح وعندي دوخه".

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهلها يوم الصباحية: "صحيت من النوم ملقتهوش في البيت.. ونزل يجيب فطار حتى آذان المغرب" ثم عاد وكأنه لم يفعل شئ وبعد الاستحمام دخل إلى النوم مباشرة".

تواصل "عبير": جلست معه بالساعات لمعرفة سبب زواجه مني، فتحدث بكل احترام عن حبه وإعجابه بي، لكنه لم يعلم بما يحدث بجسده، فعرضت عليه الخضوع للعلاج لكنه رفض وقال لي "انا مربوط من يوم الفرح".

تختتم الزوجة حديثها: بعد عدة أيام سمعته يتحدث مع والده ويقول "هتجوز غيرها عادي" فطلبته حينها بالطلاق لكنه رفض وأنكر كلماته، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.