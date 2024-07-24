شكرا لقرائتكم خبر عن لو جوزك سافر واختفى لسنين.. امتى يعتبر المفقود ميتا وتتصرفى إزاى والان مع تفاصيل الخبر

حيرة كبيرة تقع فيها الزوجات حال هجرها من قبل زوجها وغيابه لفترات كبيرة، دون أي وسيلة اتصال بينهما، لتصبح عاجزة عن معرفه مكانه أو مصيره، وأحيانا تستمر مدة الغياب لسنوات وليست شهورا، وفي تلك الحالة يحق للزوجات أن تبحث عن عيش حياتها بشكل طبيعي حال رغبت بالزواج أو الارتباط، ولكن العائق يكون أمامها الموقف القانوني، فهل زوجها ميت أم مفقود أم هجرها وهو على قيد الحياة.

وخلال السطور التالية نفرق بين حكم الطلاق للهجر وأحكام المفقود وأحكام الغائب، ومتى يحق للزوجة أن تتزوج، وما الموقف القانوني إذا عاد زوجها وطالب بأمواله وبزوجته؟

1- الشخص الذى يختفى في ظرف يغلب فيه الهلاك "بعد عملية البحث والتحري" تصدر محكمة محكمة الأسرة حكما باعتبار الشخص "ميت" بعد مرور مر 4 سنوات من تاريخ فقده.

2- وحتى يتم إعلان الزوج مفقودا يلزم لذلك عدة شروط ومنها أن يكون غائباً سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم أم لم يغادره أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية كالزلازل أو الحرائق، أو أن ينقطع خبره فيجهل ذويه محل إقامته، أو ألّا تعلم حياته أو مماته.



ما هى إجراءات اعتبار المفقود ميتا؟

1- إذا لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة، وإذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.

2- الحكم بموت المفقود.. إذا كان الفقد في ظروف يرجح فيها الهلاك توجد قاعدة عامة تجيز للقاضي أن يأخذ بهذه القرينة التي ترجح الهلاك ويحكم بوفاة المفقود بعد مضى 4 سنوات من تاريخ فقده، وذلك بعد قيام القاضي بواجب التحري بكافة الطرق للتحقق من هلاكه.

3- يتم خفض المشرع المدة من 4 سنوات إلى سنة واحدة في حالة الفقد إثر غرق سفينة، وحالة الفقد إثر سقوط طائرة، وفي هذه الحالات الثلاث يلزم علي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفقود ميتا التحري بكافة الطرق الممكنة لترجيح الهلاك قبل إصدار قرار اعتبار المفقود ميتاً.

ما هو الحكم فى حالات الفقد فى ظروف لا يغلب عليها الهلاك؟

1- حال غياب الزوج بعد سفره للعمل أو السياحة أو لطلب العلم ثم تنقطع أخباره تماماً عن أهله، في هذه الحالة على القاضى واجب التحرى بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته.

2- الجهة المختصة بإصدار الحكم "أو القرار باعتبار المفقود ميتا" تكون محكمة الأحوال الشخصية، وأحيانا يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء.

3- إذا صدر حكم أو قرار يقضى باعتبار المفقود ميتا تنتهي شخصيته القانونية من تاريخ الحكم أو القرار ويسري هذا الحكم بالنسبة لزوجة المفقود كذلك بالنسبة لأمواله.

4- نص القانون على استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 أن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي 30 يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت.

أحكام المفقود زوجها

- إذا ظهر المفقود حيا فإن يسترد شخصيته القانونية بأثر رجعى أى يعتبر كأنه لم يفقدها في يوم ما ويعتبر الحكم بالفقد كأن لم يكن.

- إذا لم تكن الزوجة تزوجت بغيره تبقى العلاقة الزوجية قائمة مستمرة.

- إذا كانت قد تزوجت بغيره ولكنه لم يدخل بها وفي هذه الحالة يعتبر عقد الزوج الثاني مفسوخاً.

-إذا كانت قد تزوجت بشخص سىئ النية أي يعلم بحياة المفقود يعد عقد الزواج الثاني باطلاً.

- إذا تم الزواج أثناء فترة العدة فهنا يعد الزوج الثاني لزوجة المفقود سيئا النية وفي هذه الحالة يعد عقد الزواج الثاني باطلا.

ما هي حالات الانفصال للهجر؟

- للزوجة إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

- كما يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا استطاعت أن تثبت هجر زوجها لها فى الفراش.