شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: لدينا خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ان هناك تكليفات من وزير الزراعة بضرورة قيام اللجان المكلفة بإصدار الموافقات الخاصة بفتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير قش الأرز والاطلاع بالمهام المنوط بها، وتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين، بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لقش الأرز والاستفادة القصوى منه.

‎وأضاف عزوز أن قطاع الإرشاد الزراعى يعمل على تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة فى المحافظة على البيئة والتخلص نهائياً من السحابة السوداء والاستخدام الاقتصادى الأمثل للمخلفات الزراعية وبخاصة قش الأرز عن طريق تحويله إلى سماد عضوى وأعلاف غير تقليدية، بالإضافة إلى استخدامات أخرى عديدة .

‎أوضح عزوز أن وزارة الزراعه لديها خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية تتضمن الأهداف النواتج المتوقعة والمتطلبات الداعمة والأنشطة الداعمة، والأنشطة الرئيسية ومناطق التنفيذ وفى إطارها تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والندوات الإرشادية وتوزيع نشرات إرشادية .

‎يشار إلى أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كان قد عقد اجتماعا تنسيقيا بين الوزاراتين للاستفادة من قش الأرز والإجراءات الاستباقية لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وحماية البيئة من التلوث

‎جدير بالذكر أنه يتم تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لحث المزراعين على الاشتراك في منظومة جمع وتدوير قش الارز للاستفادة منها في تصنيع الأعلاف وحماية البيئة من التلوث وصحة المواطنين من الأمراض .