شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتى وفائض تصديرى من محاصيل الخضر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، للمرور على مشاتل الخضر بزمام مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وفحص الانتاج الخاص بها، ومراجعة التراخيص، حيث تعتبر الخطاطبة من أكبر مراكز انتاج شتلات الخضر على مستوى الجمهورية، لافتا الى انه تم التنبيه بسرعة تقنين أوضاع تلك المشاتل والسير في إجراءات الترخيص والاتجار في تقاوي محاصيل الخضر المختلفة.

وأكد رئيس الادارة المركزية للبساتين، استمرار أعمال تلك اللجان على مستوى الجمهورية، لفحص المشاتل والانتاج بها، ودعم مزارعي الخضر، حيث تمثل محاصيل الخضر مايقرب من 17 بالمائة من اجمالى مساحة المحاصيل الزراعية وتتوقف معدلات الإنتاج وجودته على جودة الشتلات المنتجة.

وأضاف عطا ان مصر من الدول التى لديها اكتفاء ذاتى وفائض تصديري من محاصيل الخضر، لذلك تشدد الوزارة عمليات الرقابة الفنية والإدارية على المشاتل لضمان حصول المزارع على شتلات مطابقة للمواصفات الفنية.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، تقوم بفحص مشاتل الخضر على مستوى الجمهورية، للتأكد من تراخيصها وتقديم الدعم الفني للمزارعين.