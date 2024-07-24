شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن استعداده إجراء مناظرة مع كامالا هاريس.. ويهاجم بايدن وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انه على استعداد لمناظرة كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن مرشحة الديمقراطيين لرئاسة أمريكا فى انتخابات نوفمبر.

وقال ترامب إنه سيناظر هاريس بالتأكيد، مرة واحدة على الأقل قبل يوم الانتخابات، لكنه انتقد بشدة شبكة "إيه بي سي نيوز"، المضيفة المقررة للمناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر وقال المرشح الجمهوري للصحفيين في مكالمة صحفية: "لدي رأي متساو على الأقل، وأنا لا أحب فكرة ABC سأكون على استعداد للقيام بأكثر من مناظرة في الواقع."

وأضاف ترامب: " أنا لم أوافق على أى شىء فيما يتعلق بالمناظرة مع هاريس.. لقد وافقت على إجراء مناظرة مع جو بايدن. لكننى أريد أن أناقشها.. لديهم نفس السياسات.. أعتقد أن المناظرة مهمة بالنسبة للسباق الرئاسى".

وكان ترامب وبايدن قد اتفقا على مناظرتين واحدة في 27 يونيو والأخرى في 10 سبتمبر. وأثار أداء بايدن الكارثي في مناظرة يونيو دعوات من الديمقراطيين له للتنحي عن منصبه كمرشح، وهو ما فعله يوم الأحد في مواجهة تصاعد الاحتجاجات، وحصلت هاريس على دعم عدد كافٍ من المندوبين لتكون المرشحة المحتملة للديمقراطيين. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الديمقراطي في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس في شيكاغو.

وفي تصريحات لشبكة نيوز ماكس، اتهم ترامب، هاريس المتوقع خوضها الانتخابات عن الحزب الديمقراطي بعد انسحاب بايدن، بأنها "دمرت مدينة سان فرانسيسكو، وكانت الأسوأ في كل شيء، كانت أسوأ نائب رئيس، وكان بايدن أسوأ رئيس.. بالمناسبة كان هو أسوأ رئيس لدينا على الإطلاق، وتقييماتها أقل من تقييماته".

وتابع: "من المذهل حقاً أن أي شخص يهودي، أو أي شخص يؤمن بإسرائيل ويحب إسرائيل، يمكنه حتى التفكير في التصويت لصالح ديمقراطي.. باراك أوباما كان فظيعا وكذلك بايدن، وليسوا جيدين لأي شخص آخر أيضاً".