شكرا لقرائتكم خبر عن التحويلات المرورية لغلق طريق 26 يوليو من ميدان لبنان إلى مطلع كوبرى 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلي لـطريق 26 يوليو (الرئيسي) بالاتجاهين لمسافة (150 متر)، بداية من ميدان لبنان وحتى قبل مطلع كوبرى 15 مايو، وذلك من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 25 / 7 /2024 وحتى انتهاء الأعمال، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية: تحويل حركة المرور بطريق 26 يوليو (الرئيسي) في الإتجاهين بمسافة (150 متر الى طريق الخدمة فى الإتجاهين) بالإضافة الى إزالة الارصفة والأسوار الحديدية وتمهيد الطريق لتحقيق السيولة الحركة المرورية.

أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:

1 - حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالانحراف يمينًا الى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه کوبری 15 مايو وميدان سفنكس.

2 - حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالسير بالطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم وصولًا الى ميدان لبنان ومطلع محور 26 يوليو.

وأرجعت محافظة الجيزة سبب الغلق، إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر) وتسليم المرحلة الثانية لموقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل نطاق محافظة الجيزة.