شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم مؤتمرا لدعم التصنيع المحلى بالتعاون مع اتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنظيم مؤتمرات ومعارض لاحتياجات القوات المسلحة من قطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى للصناعات الدفاعية التى يتم تدبيرها من الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين الصناعات المحلية، وترشيد الاستيراد من الخارج وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهات التصنيع الحربى ومختلف الشركات الصناعية بهدف تعميق التصنيع الوطنى.

وقامت إدارة المركبات للقوات المسلحة، بتنظيم مؤتمر ومعرض لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات أكد خلالها حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة التأمين الفنى، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة فى مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من قطع الغيار المختلفة.

ووجه المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية الشكر والتقدير للقوات المسلحة على تنظيم المؤتمر الذى يسهم فى تبادل الخبرات بين مختلف الكيانات الصناعية المشاركة، والتعرف على كل ما هو جديد فى هذا المجال.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عدلى رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أكد فيها اهتمام القوات المسلحة بدعم الصناعة المحلية فى تصنيع مستلزمات التأمين الفنى وقطع الغيار بكفاءة عاليه تضاهى المنتجات العالمية، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة .

وأشار اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعة المصرية من خلال تنمية الكفاءات البشرية وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخفض الواردات.

وتضمنت الفعاليات جوله تفقدية للمعرض الذى يضم عدد من قطع الغيار والمستلزمات الفنية لإدارة المركبات، والتى يمكن إنتاجها محلياً لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطنى.

حضر المؤتمر أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من ممثلى الشركات الصناعية الوطنية.