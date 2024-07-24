شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة.. ولادة طفل بـ4 أرجل و4 أذرع ووجهين فى ظاهرة فريدة بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم ولادة طفل فى الهند هذا الأسبوع بـ 4 أذرع و 4 أرجل ووجهين، وقد توفي الطفل بعد 5 ساعات من ولادته.

وأضافت الصحيفة، إنه تم نقل والدة الطفل، راما ديفي البالغة من العمر 38 عامًا إلى مستشفى ريفي هذا الأسبوع عندما بدأت تعاني من آلام المخاض، لكن موظفي المستشفى وأهالي القرية أصيبوا بالصدمة عندما اكتشفوا أن الطفل ولد ملتصقاً بجسم آخر لم يكتمل نموه بشكل كامل.



وقد أدى هذا إلى خروج الطفل بوجهين وساقين وذراعين، ويبدو أن الساقين والذراعين غير المكتملتين كانتا بارزتين من صدر الطفل.

وأوضحت الصحيفة، أن الحالة نادرة جدًا لدرجة أن الأطباء ليس لديهم اسم لها، مشيرة إلى أنه من غير الواضح بالضبط كيف مات الطفل، على الرغم من أن الطفل لم يكن قادرًا على الرضاعة أو استهلاك الحليب بمفرده.

وعندما رأى طاقم المستشفى المظهر غير المعتاد للطفل، أصابهم الخوف وسارعوا إلى نقل الطفل إلى الخارج، ما أثار حالة من الفوضى داخل المستشفى. ومع ذلك، أعرب رامفال، والد الطفل، عن دهشته من ولادة طفله بهذه الحالة.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم أن الولادة كانت سهلة ولم تصاحبها أي مضاعفات، إلا أنها حدثت في منطقة ريفية حيث نادراً ما تخضع النساء للفحص قبل الولادة، وهو ما قد يفسر سبب مفاجأة حالة الطفل.

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الحالة قد شوهدت من قبل، فقد تم الإبلاغ عن العديد من الأشكال الأخرى النادرة بشكل لا يصدق من التوائم في الهند والدول المجاورة.

في نوفمبر الماضي، أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 30 عاماً طفلاً ذكراً بـ 4 أيادي و4 أرجل، وفي إندونيسيا، وُلد توأم ملتصق عند الحوض، مما جعلهما يمتلكان 3 أرجل، و4 أذرع، وقضيب واحد، وأطلق عليهما اسم "توأم العنكبوت".

ويولد اثنان من كل مليون طفل في جميع أنحاء العالم بتوأم ملتصق، وهو شكل نادر من التوائم الملتصقة حيث يتكرر وجه واحد أو أجزاء منه، وفي هذه الحالات، لا يتصل الوجهان والدماغان إلا بجذع دماغي واحد.

وقالت الصحيفة، إن الطفل الذي توفي بعد 5 ساعات من الولادة لم يتمكن من إرضاع نفسه أو شرب الحليب بشكل سليم بمفرده، على الرغم من أن الولادة نفسها كانت قياسية.

بشكل عام، تشكل التوائم الملتصقة حالة واحدة من بين كل 50 ألف إلى 200 ألف ولادة حية، وتحدث عندما تنقسم بويضة مخصبة واحدة وتتطور إلى شخصين.

وفقًا لمايو كلينيك، بعد حوالي 8 إلى 12 يومًا من الحمل، تتطور الطبقات التي تنقسم لتكوين توأم متطابق إلى أعضاء وهياكل محددة، ويُعتقد أن العملية تنتهي قبل الأوان، مما يؤدي إلى ولادة توأم ملتصق.