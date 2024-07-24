القوات المسلحة تنظم مؤتمرا ومعرضا لدعم التصنيع المحلي بالتعاون مع اتحاد الصناعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنظيم مؤتمرات ومعارض لاحتياجات القوات المسلحة من قطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى للصناعات الدفاعية التى يتم تدبيرها من الخارج، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهات التصنيع الحربي ومختلف الشركات الصناعية بهدف تعميق التصنيع الوطنى.

ووفق بيان، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين الصناعات المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية.

ونظمت إدارة المركبات للقوات المسلحة مؤتمرا ومعرضا لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى، بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح مـحمد أبو بكر مدير المركبات أكد خلالها حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة التأمين الفنى ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكري والمدني بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من قطع الغيار المختلفة.



ووجه المهندس محمـد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الشكر والتقدير للقوات المسلحة على تنظيم المؤتمر الذي يسهم فى تبادل الخبرات بين مختلف الكيانات الصناعية المشاركة والتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال.



وألقى اللواء أ ح محـمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أكد فيها إهتمام القوات المسلحة بدعم الصناعة المحلية في تصنيع مستلزمات التأمين الفني وقطع الغيار بكفاءة عاليه تضاهى المنتجات العالمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة.



وأشار اللواء أح مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعة المصرية من خلال تنمية الكفاءات البشرية وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصري لزيادة معدلات النمو الإقتصادى وخفض الواردات.



وتضمنت الفعاليات جوله تفقدية للمعرض الذي يضم عددا من قطع الغيار والمستلزمات الفنية لادارة المركبات والتى يمكن إنتاجها محلياً لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطنى.



حضر المؤتمر أعضاء اتحاد الصناعات المصرية وعدد من ممثلي الشركات الصناعية الوطنية.

