عزبة الهجانة سابقًا| بالصور.. تفاصيل مخطط تطوير "مدينة الأمل" بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة "عزبة الهجانة" سابقًا بحي شرق مدينة نصر.



وأكد محافظ القاهرة، أن مدينة الأمل الجديدة المقرر إقامتها على مساحة 10 أفدنة، ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم إقامة 22 عقارًا سكنيًا داخل المدينة يتوافر بها كل الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة يستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.



والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم ووجه بسرعة فحصها والاستجابة الفورية لها فى إطار القانون والقواعد المنظمة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم، والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة سواء الحصول على تعويضات مادية لمن يرغب، أو العودة للمنطقة بعد التطوير.

وتضمنت أعمال الحصر لإقامة مدينة الأمل الجديدة في عزبة الهجانة سابقا، 232 عقارا تشمل 1166 وحدة سكنية، و224 محلًا ومخزنًا، و23 قطعة أرض فضاء، وجرى تقدير سعر المتر السكني بـ5 آلاف جنيه، والراغبين في العودة يقدم لهم بدل إيجار نحو 30 ألف جنيه لحين انتهاء تنفيذ المشروع.