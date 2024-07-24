شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: نتنياهو يستبق كلمته بالكونجرس بادعاء تكثيف الإغاثة الإنسانية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مصدر رفيع المستوى، قبل قليل، بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونجرس بادعاءات حول تكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.