شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: نتنياهو يستبق كلمته بالكونجرس بادعاء السماح بخروج المصابين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالأربعاء، 24 يوليو 2024 01:41 م
أفاد مصدر رفيع المستوى، قبل قليل، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونجرس الأمريكى بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين والجرحى الفلسطينيين، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
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