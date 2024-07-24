شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى وعمرو الفقى يتفقدان مهرجان "العالم علمين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من الفعاليات الطلابية التي يتم تنظيمها لطلاب الجامعات المصرية المُشاركين في مهرجان "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة، يُرافقه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور كريم همام مُستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والعديد من طلاب الجامعات.

وقدم الدكتور أيمن عاشور الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع وزارة التعليم العالي والجامعات ومعهد إعداد القادة؛ ودعمها لمشاركة الطلاب في العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه فرصة مُتميزة للطلاب؛ لكي يُظهروا قدراتهم وإبداعاتهم ومهاراتهم في مختلف المسابقات والأنشطة.

وأكد الوزير أهمية مُشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية؛ بهدف تعزيز التفاعل بينهم والمُساهمة في صقل شخصية الطلاب وبناء وعيهم وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتوسيع آفاقهم، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الشباب بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأكد عمرو الفقي أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في دعم مشاركة طلاب الجامعات في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، مشيرًا إلى أهمية استغلال طاقات الشباب ودعمهم بكافة السُبل، مشيرًا إلى استمرار الشركة المتحدة في التعاون مع الوزارة والجامعات لتنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة بمهرجان "العالم علمين".

وأوضح الدكتور كريم همام أن المشاركة الطلابية تضمنت رحلة طلابية من جامعات (الإسكندرية، مطروح، دمنهور، المصرية اليابانية، العلمين، وفاروس)، وقامت بتفقد معالم العلمين الجديدة وحضور العديد من الفعاليات، بالإضافة إلى زيارة المعارض المُصاحبة للمهرجان، كما تضمنت المشاركة الطلابية مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والفنية، بمشاركة جامعات حلوان (كرة قدم خماسي - فنون تشكيلية)، بنها (موسيقى وكورال - فنون تشكيلية - كرة قدم خماسي - كرة طائرة شاطئية)، الزقازيق (فنون تشكيلية - كرة قدم خماسي - كرة طائرة شاطئية)، مدينة السادات (فنون تشكيلية - كرة قدم خماسي - كرة طائرة شاطئية)، بورسعيد (فنون تشكيلية - كرة قدم خماسي - كرة طائرة شاطئية)، المنيا (فنون تشكيلية - كرة قدم خماسي - كرة طائرة شاطئية).

وجاءت نتائج المسابقات على النحو التالي:

كرة القدم الشاطئية: فازت جامعة بنها بالمركز الأول، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الثاني، وجاءت جامعة المنيا في المركز الثالث.

الكرة الطائرة الشاطئية: فازت جامعة بورسعيد بالمركز الأول، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الثاني، ثم جاءت جامعة المنيا في المركز الثالث.

الفنون التشكيلية: فاز الطالب محمد عمر جامعة بنها بالمركز الأول، وجاءت الطالبة شهد جمال جامعة المنيا في المركز الثاني، ثم جاءت الطالبة حسناء عربي جامعة حلوان في المركز الثالث.



عمرو الفقى ووزير التعليم العالى



وزير التعليم العالى فى العلمين



وزير التعليم العالى فى العلمينن



وزير التعليم العالى