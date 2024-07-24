شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد عدة مخابز لمتابعة جودة رغيف العيش والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددا من مخابز المنطقة الشرقية، من بينها مجمع مخابز للخبز المدعم بالحى السابع بحى شرق مدينة نصر للتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ووزن الرغيف وجودته، والتزام المخبز بإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.

وأكد محافظ القاهرة استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز السياحى والأفرنجى للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية التى أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق والتى راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.



محافظ القاهرة مع الأهالى



محافظ القاهرة يفحص الخبز