شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يضبط منشأة بير سلم تعيد تدوير المخلفات داخل الكتلة السكنية بكرداسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ضبط المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم، خلال جولته بمركز ومدينة كرداسة، إحدى منشآت "بير السلم" المخالفة، تقوم بفرز وإعادة تدوير مخلفات القمامة داخل الكتلة السكنية بمنطقة المنشية دون الحصول علي التراخيص والموافقات البيئية اللازمة مما يضر بصحة المواطنين ويعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

ووجه المهندس عادل النجار، بسرعة غلق المنشأة المخالفة ومراجعة وفحص الموقف القانونى الخاص بها من حيث مدى حصولها على كافة التراخيص اللازمه لمزاولة ذلك النشاط واشتراطات الحماية المدنية مع عرض تقرير شامل بشأنها و التحفظ علي المعدات الخاصه بها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكلف محافظ الجيزة مسئولي شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من حصوله علي خدمات المرافق بشكل رسمى وفي حالة المخالفة يتم إتخاذ الإجراء القانونى حياله حفاظاً علي المال العام.

ووجه المهندس عادل النجار رئيس مركز ومدينة كرداسة بشن حملات علي المنشآت المخالفة التى تزاول انشطة خطرة داخل الكتلة السكنية للتأكد من موقف التراخيص الحاصلة عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

وشدد على كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم التهاون فى التعامل مع الحالات المماثلة حفاظاً على السلامة العامة وتحقيق الانضباط.



محافظ الجيزة يضبط منشأة مخالفة تعيد تدوير المخلفات بمنطقة المنشية



محافظ الجيزة يضبط منشأة مخالفة تعيد تدوير المخلفات بمنطقة المنشية



محافظ الجيزة يضبط منشأة مخالفة تعيد تدوير المخلفات بمنطقة المنشية