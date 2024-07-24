شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، منها السفينة ( PANORMITIS ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وأكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 33894 طن تشمل: 2790 طن يوريا و 515 طن رمل صب و 1591 طن رمل معبأ و 3220 طن سلاج و 770 طن اسمنت و 4729 طن كلينكر و 3200 طن مولاس و 17079 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52178 طن تشمل : 8496 طن خردة و 1454 طن زيت طعام و 1240 طن خشب زان و 4000 طن سكر و 1230 طن حديد و 6440 طن كسب فول صويا و 17618 طن قمح و 11700 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1446 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 160 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1874 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 14534 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149869 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5556 حركة .