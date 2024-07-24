حظه العثر أوقعه في يد محافظ الجيزة.. "ضبط منشأة بير سلم" لإعادة تدوير المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

ضبط المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، خلال جولته بمركز ومدينة كرداسة، إحدى المنشآت المخالفة "بير السلم"، يقوم بفرز وإعادة تدوير مخلفات القمامة داخل الكتلة السكنية بمنطقة المنشية بمدينة كرداسة، دون الحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة؛ مما يضر بصحة المواطنين ويعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر .

ووجه المهندس عادل النجار بسرعة غلق المنشأة المخالفة ومراجعة وفحص الموقف القانوني الخاص بها؛ من حيث مدى حصولها على كل التراخيص اللازمة لمزاولة ذلك النشاط واشتراطات الحماية المدنية، مع عرض تقرير شامل بشأنها والتحفظ على المعدات الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكلف محافظ الجيزة مسؤولي شركتَي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالتأكد من حصوله على خدمات المرافق بشكل رسمي، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني حياله؛ حفاظًا على المال العام .

ووجه المهندس عادل النجار رئيس مركز ومدينة كرداسة، بشن حملات على المنشآت المخالفة التي تزاول أنشطة خطرة داخل الكتلة السكنية؛ للتأكد من موقف التراخيص الحاصلة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، موجهًا كل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في التعامل مع الحالات المماثلة؛ حفاظًا على السلامة العامة وتحقيق الانضباط.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء الهرم وكرداسة والأجهزة التنفيذية المختصة.