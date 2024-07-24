طعن طبيب بسلاح أبيض في سوهاج.. أول تحرك رسمي من الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية والطبية؛ على وقع الاعتداء على الدكتور معتز عزام، طبيب جراحة مقيم بمستشفى سوهاج التعليمي، والذي تعرض للطعن من مرافقي أحد الحالات، أثناء قيامه بعمله فجر اليوم الأربعاء.

وأعربت الهيئة في بيان اليوم، عن أسفها بشأن "الحادث المؤسف" بالتعدي الطبيب، معلنة اتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حق الطبيب المعتدى عليه، وتضمن نزاهة سير الإجراءات الطبية والقانونية، ومنها نقل الطبيب لخارج المستشفى والتوجه لمستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال علاجه وعمل التقرير الطبى اللازم.

كما تم تحرير محضر من قبل مستشفى سوهاج التعليمي بالتعدى على الطبيب متضامناً مع الطبيب، وفق الهيئة، مع تكليف الإدارة القانونية بالهيئة بمتابعة سير التحقيقات عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق الطبيب.

وشددت هيئة المستشفيات التعليمية على الاهتمام البالغ من وزارة الصحة والسكان ورئاسة الهيئة وكافة الجهات المعنية بمتابعة الحادث المؤسف وتقديم كل الدعم للطبيب المعتدى عليه.

وسبق أن أصدرت نقابة أطباء سوهاج بيانًا، أشارت فيه إلى التعدي على الطبيب بطعن أسفل الظهر بسلاح أبيض أثناء قيامه بعمله في نوباتجية السهر من مرافقي إحدى الحالات، نُقل على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وقام الدكتور نقيب أطباء سوهاج والدكتور مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة بالانتقال إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الطبيب فور وصوله إليها.