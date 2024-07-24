"مرسال" عضو التحالف الوطني تنظم قافلة طبية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظمت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية، داخل مؤسسة التربية الاجتماعية، بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

وقالت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة (مرسال) عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي- في تصريح، اليوم /الأربعاء/- إن هذه القافلة تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية لائقة ودعم المواطنين صحيا.

بدوره.. قال منسق القافلة بمؤسسة (مرسال) إبراهيم عبداللاه، إن القافلة الطبية استفاد منها 50 طفلا، وشملت تخصصات (الباطنة- رمد- الأسنان- معمل تحاليل)، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة هي قياس الطول والوزن والضغط ونسبة الأكسجين بالدم، فضلا عن سكر عشوائي.

وأشار منسق القافلة، إلى أنه سيتم توفير الأدوية ومتابعة الحالات التي تحتاج نظارات أو عمليات، موضحا أنه تبين بعد الكشف وجود حالات تعاني من نقص الأكسجين بالدم وتم تحويلها للمستشفى سريعا.

في سياق متصل.. سلّمت مؤسسة (مرسال) مستلزمات طبية (12 جهاز أتوماتيك بيبيت- 4 كراتين كيوفيتات جهاز الكيمياء) لمستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح.

ووجه محافظ مطروح خالد شعيب، ووكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور إسلام عساف، ومدير مستشفى الضبعة المركزي الدكتور محمد عبدالظاهر، الشكر لمؤسسة (مرسال)؛ على دعمها للمستشفى وتعاونها البناء والمثمر في دعم غير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.