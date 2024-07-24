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فرص عمل بالخارج.. ضبط شخص للنصب على المواطنين بالغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من 6 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والزعم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم إلا أنه لم يفِ بذلك .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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