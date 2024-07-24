"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 82 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 247 قطعة سلاح ناري بحوزة 175 متهما، وتنفيذ 82872 حكم قضائي متنوع، ضبط 296 قضية مخدرات.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 36 متهما هاربا، وضبط 19 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24377 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.