شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. الاستعلام عن المجموع برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن كنترول الثانوية العامة المركزى بالسادس من أكتوبر يعمل على تقدير الدرجات بشكل مستمر، موضحا أن النتيجة سوف تعلن للطلاب عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها، مشيرة إلى أن الموعد المحدد لإعلان النتيجة سيكون بحد أقصى الأسبوع الأول من أغسطس، مؤكدة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات سوف تنتهى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت الوزارة، أن النتيجة تعلن للطلاب بأرقام الجلوس، حيث يتاح للطلاب الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس، وتظهر للطالب بياناته الكاملة " الاسم ورقم الجلوس والمجموع الكلى ودرجاته في المواد الدراسية المختلفة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب ومؤشرات النجاح فى 5 مواد بامتحانات الثانوية العامة 2024، منها الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية والأولى واللغة العربية وفق التفاصيل التالية:



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.