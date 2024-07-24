شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى قضائية تلغى قرار حجب نتيجة طالب بالثانوية العامة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى جواز رفع الحجب وإعلان نتيجة طالب في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، كان قد حُجبت نتيجته بسبب خطأ دخوله الصف الثانى الثانوى مباشر دون الأول .

صدرت الفتوى ردًا علي طلب الرأي القانون في موضوع طالب كان مُقيدًا في العام الدراسي 2019/2020 بمعهد الساليزيان (دون بوسكو) للتعليم الفني بالصف الأول الثانوي الفني (كهرباء- نظام ثلاث سنوات) واجتازه بنجاح، ثم تقدم للالتحاق بالدراسة بالثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2022 (بنظام المنازل)، إلا أن الجهة الإدارية قيّدته بالصف الثاني الثانوي العام مباشرة (بنظام المنازل- أدبي) بدلا من قيده ابتداءً بالصف الأول الثانوي العام (بنظام المنازل).

وقالت الفتوى، إنه لا جدال في أن قرار قبول وقيد الطالب مباشرة بالصف الثاني الثانوي العام بمدرسة (إمبابة الثانوية العسكرية- بنين) للعام الدراسي 2021/2022 نشأ معيبًا؛ فكان يجب على الجهة الإدارية بعدما تقدم الطالب للالتحاق بالثانوية العامة أن تُقيده بالدراسة ابتداءً بالصف الأول الثانوي العام، وبذلك يكون الطالب قضى عامًا بالدراسة بالتعليم الثانوي الفني، وعامين بالدراسة بالتعليم الثانوي العام .

واستندت الفتوى علي أن نظام الدراسة في معهد الساليزيان (دون بوسكو) للتعليم الفني يدرس فيه الطالب مواد باللغة الإيطالية وهي (الفيزياء، والرياضيات، والرسم الفني، ومواد التخصص، واللغة الإيطالية)، بالإضافة إلى دراسة مواد باللغة العربية وهي (التربية الدينية، والتربية البدنية، والدراسات الاجتماعية واللغة العربية)، مما لا يهوّن من كفاءة الطالب العلمية به، وآية ذلك نجاح الطالب بالفعل في الصف الثاني الثانوي العام وانتقاله إلى الصف الثالث الثانوي المحجوبة نتيجته .

فضلا عن خلوّ الأوراق مما يفيد مقارفة الطالب أو ولية أمره أيّ غش أو تدليس أدخلاه على الجهة الإدارية في سبيل قيده بالصف الثاني الثانوي العام في العام الدراسي 2021 /2022 بدلا من الصف الأول الثانوي العام، أو كتمانهما بعض المعلومات التي تجهلها الجهة الإدارية، الامر الذى يخفف من وَطأة العيب الذي شاب القرار محل طلب الرأي .

ولما كان الطالب قد شرع في الدراسة بالصف الثاني الثانوي واجتازه بنجاح، كما أدى بالفعل امتحانات إتمام الثانوية العامة، ومن ثم يُغتفر له ما لا يُغتفر لغيره في هذه الحالة، وإذ مضى على قرار قيد وقبول الطالب بالصف الثاني الثانوي العام في العام الدراسي 2021/2022 أكثر من ستين يومًا، فإنه يكون عَصيًّا على السحب والإلغاء مُرتبًا بتحصنه جميع آثاره القانونية، ومنها إعلان نتيجته بالصف الثالث الثانوي العام.



