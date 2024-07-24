شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى صدفا ووحدة مجريس الصحية بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استأنف برنامج الزيارة بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، حيث بدأ جولته بتفقد قسم الطوارئ بمستشفى صدفا للاطمئنان علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من تواجد الأطباء و التزامهم و توافر الادوية و المستلزمات، و تفقد المرضى المتواجدين بالقسم و تم التحدث معهم عن وجود أي قصور في تقديم الخدمة.

وأوضح عبدالغفار، أن نائب الوزير تفقد معمل مستشفى صدفا، وتبين انتظام العمل، و لكن تلاحظ عدم توافر بعض الفحوصات، والأجهزة اللازمة ووجه مدير المديرية و مدير المستشفى بسرعة تدريب جميع العاملين بالمعمل وتوفير جميع الفحوصات اللازمة للمرضى.

وخلال المرور تفقد قسم الغسيل الكلوي وتبين انتظام العمل ، وبالتحدث مع المرضى لتبين مدى الرضاء عن الخدمة المقدمة، وأوصى نائب الوزير فريق العمل بتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وأشار عبدالغفار، إلي أن نائب الوزير تفقد قسم الحضانات، وأثنى على اداء الفريق الطبي بالقسم، وتم متابعة تحويل حالة الى مستشفى آخر لعدم توفر جهاز تنفس صناعي حتى تأكد من تحويل الحالة، وخلال الزيارة اطلع علي قسم الرعاية المركزة و تبين انتظام الخدمة و بالتحدث مع أحد المرضى بالقسم تبين مدى رضاء المريض عن أطباء القسم.

وخلال المرور، تم تفقد قسم الجراحة والباطنة و قسم الأطفال و قسم النساء و التوليد، و تلاحظ أن عدد المرضى في الأقسام الداخلية قليل بالنسبة لعدد أسرة المستشفى ونبه نائب الوزير، على ضرورة استكمال الفحوصات الطبية للمرضى و متابعة الحالات باستمرار، و تم التحدث الى المرضى، وذويهم وتبين وجود شكوى من بعض المرضى لنقص بعض الأدوية ووجه على الفور بتوفيرها وازالة أي معوقات تواجههم في المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير ، لاحظ عدم وجود بعض التخصصات على قوة المستشفى مثل العظام و الجلدية، و تم توجيه مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ اللازم لانتداب اخصائيين من مستشفيات أخرى خلال أسبوعين لضمان تقديم الخدمة الطبية لجميع الحالات المرضية بالمستشفى، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية لبعض الأطباء بالمستشفي نظرا لجهودهم وكفائتهم في تأدية عملهم، والتعاون مع المرضى بصورة لائقة.

واستطرد المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير استكمل جولته بالمرور على وحدة مجريس الصحية، وتلاحظ انتظام العمل من قبل الفريق الطبي ونظافة الوحدة و البنية الأساسية ممتازة، ثم تم مراجعة بيانات التردد على الوحدة في الفترة المسائية، و تبين أن التردد المسائي ضعيف، وأوصي بضرورة عمل توعية وتثقيف للمواطنين بالخدمات التي تقدمها الوحدة في الفترة المسائية مع ضرورة تفعيل ملفات طب الأسرة.