شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتنوع السلع المعروضة فى الجمعيات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، حيث أكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية.

وحرص محافظ القاهرة على الإستماع لأراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما طالب محافظ القاهرة بتنوع السلع المعروضة فى الجمعيات الإستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز، والتأكد من إنضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.



محافظ القاهرة يتفقد الجمعيات الإستهلاكية