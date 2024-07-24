شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تنتقد الاعتداء على طبيب أثناء عمله بـمستشفى سوهاج التعليمي والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن أسفها بشأن الحادث المؤسف بالتعدي على الدكتور معتز عزام طبيب جراحة مقيم بمستشفى سوهاج التعليمي، والذي تعرض للطعن من مرافقي أحد الحالات، أثناء قيامه بعمله فجر الأربعاء 24 يوليو 2024.

وكشفت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهر التعليمية عن قيامها بكافة الإجراءات التى تحفظ حق الطبيب المعتدى عليه، وتضمن نزاهة سير الإجراءات الطبية والقانونية، ومنها نقل الطبيب لخارج المستشفى والتوجه لمستشفى سوهاج الجامعى لاستكمال علاجه وعمل التقرير الطبى اللازم، كما تم عمل محضر من قبل مستشفى سوهاج التعليمي بالتعدى على الطبيب متضامناً مع الطبيب.

وتابعت: تم تكليف الإدارة القانونية بالهيئة بمتابعة سير التحقيقات عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حق الطبيب.

وأكدت الهيئة الاهتمام البالغ من وزارة الصحة والسكان ورئاسة الهيئة وكافة الجهات المعنية بمتابعة الحادث المؤسف وتقديم كل الدعم للطبيب المعتدى عليه.

