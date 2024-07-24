شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يقيم مائدة إطعام بالسيدة زينب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة الجود الخيرية بإقامة مائدة إطعام بمنطقة زينهم بالسيدة زينب.

ويأتي هذا في إطار سعي مؤسسة الجود الدائم لدعم المجتمع المصري، خاصة بمناسبة يوم عاشوراء، حيث قامت مؤسسة الجود بتوزيع 2000 وجبة ساخنة بهدف التخفيف عن الأسر الاكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد أن مؤسسة الجود ستواصل جهودها تحت مظلة التحالف الوطني خلال الفترة القادمة لتقديم المزيد من المساعدات للاسر الاولى بالرعايا.















