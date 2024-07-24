شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر العامة فى لوس أنجلوس تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت القنصلية العامة لمصر فى لوس أنجلوس حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب القنصل العام الدكتور حسام الدين على - في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة - عن اعتزاز المصريين كافة بثورة 23 يوليو لارتباطها بتطلعات المصريين للحرية والتنمية ولأثرها الملهم على حركات التحرير والثورات في الوطن العربي وأفريقيا.

وأشار إلى أن ضم وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية مؤخراً يمثل تطوراً مهما للغاية من شأنه أن يعزز دور القنصليات العامة والسفارات في رعاية المصريين في الخارج بصورة متكاملة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، أن القنصل العام أشاد بالمكانة المتميزة للجالية المصرية بولايات الساحل الغربي في مختلف المجالات المهنية.

حضر الاحتفال الأنبا سرابيون مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي ، السيدة لودريس صعب مديرة بروتوكول مدينة لوس أنجلوس ممثلة للجانب الأمريكي ، السيد علي ساجيهاد Ali Sajhad Taj عمدة مدينة أرتسيا Artesia بكاليفورنيا ، والسيد واجيندا شامبيزى Wajenda Chambesi مدير العلاقات الدولية بمكتب عمدة لوس انجلوس.

كما حضر لفيف من كبار المسئولين من مكتب الخارجية الأمريكية في لوس أنجلوس وولاية كاليفورنيا وسلطات مطار لوس انجلوس، وممثلو جهات إنفاذ القانون بالولاية وكذلك قيادات واعضاء الجالية المصرية في الساحل الغربى، والسادة القناصل العموم وأعضاء السلك القنصلي المعتمد في لوس أنجلوس فضلاً عن السيد رأفت صليب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، والمهندس هشام ستيتة نائب رئيس الإتحاد، ورئيسة الصليب الأحمر الأمريكي، وممثلو القيادات الدينية والكنسية الكاثوليكية والإنجيلية بالساحل الغربى.

وقام عمدة مدينة Artesia بتقديم شهادة تقدير للقنصل العام لنشاطه فى التعاون مع السلطات المحلية لخدمة الجالية المصرية ، وقدم ممثل عمدة المدينة شهادة تقدير للقنصلية العامة المصرية في لوس أنجلوس.

كما ألقت السيدة لودريس صعب كلمة أبرزت فيها تقدير الجانب الأمريكي للتعاون مع القنصلية العامة لخدمة المصريين الأمريكيين واستعداده لتعزيز هذا التعاون.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية بقيادة الموسيقار عادل اسكندر.