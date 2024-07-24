شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة التحويلات المرورية بعد الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع إستلام المرحلة الثانية لموقع أعمال محطة مونوريل "وادى النيل" بمشروع المنوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو الرئيسى بالإتجاهين لمسافة 150 متر بداية من ميدان لبنان وحتى قبل مطلع كوبرى 15 مايو.. وذلك بداية من الساعة 12 صباحاً يوم الخميس الموافق 25/7/2024 وحتى إنتهاء الأعمال على مدار 24 ساعة.. مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

➢ حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالإنحراف يميناً إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو وإستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.

➢ حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالسير بالطريق الداعم لشارع 26 يوليو وإستكمال السير بالطريق الداعم وصولاً إلى ميدان لبنان ومطلع محور 26 يوليو.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين