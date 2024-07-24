شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الكويتى: القاهرة ودبى الوجهات الأعلى طلبا للسفر خلال يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى إن إجمالى حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولى خلال شهر يونيو الماضى بلغ مليون و350 ألفا و73 راكبا و أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر خلال شهر يونيو الماضى كانت القاهرة ودبى وإسطنبول والدوحة والرياض.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدنى الكويتى عبدالله الراجحي في تصريح له اليوم الأربعاء، أن مطار الكويت الدولي شهد ارتفاعا في حركة الركاب بنسبة 1 بالمئة وانخفاضا في حركة الطائرات بنسبة 3 بالمئة فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 2 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وأضاف الراجحي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يونيو الماضي 580 ألفا و718 راكبا فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 770 ألفا و255 راكبا مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر يونيو بلغ 10 آلاف و998 رحلة مقارنة بـ 11 ألفا و362 رحلة في يونيو 2023.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي ذكر أنها بلغت نحو 1ر17 مليون كيلو جرام فيما بلغت حركة الشحن الوارد نحو 1ر14 مليون كيلو جرام في وقت بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3 ملايين كيلو جرام.