شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طالبات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يفزن بالمركز الأول بتطبيق تسوق مستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت ثلاث طالبات بقسم التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الأول في مسابقة "تكنولوجيا المعلومات من أجل إعادة التدوير،" متفوقين على أكثر من 200 مشارك من 14 دولة أفريقية، حيث إبتكر الفريق الذي يضم الطالبات: سلمى عفيفي، جُمانة الحفناوي، ومايا أبو شهبه تطبيقًا مبتكرًا للهاتف المحمول يسمى "سكانها" ScanHa يساعد المستهلكين في اتخاذ خيارات تحافظ على الاستدامة في مجال الأزياء.

ويتيح تطبيق ScanHa للمستخدمين مسح الباركود الخاص بالملابس لرؤية تقييمات الاستدامة والعثور على بدائل صديقة للبيئة، مسابقة تكنولوجيا المعلومات من أجل إعادة التدوير هي مسابقة ينظمها مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع شبكة الهندسة والتكنولوجيا الأفريقية (أفريتك)، لتشجيع الطلاب على استخدام التكنولوجيا المتطورة لتقليل النفايات وتعزيز الممارسات الأخلاقية.

ونشأت فكرة ScanHa من خلال برنامج ريادة الأعمال والابتكار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يطور الطلاب نماذج أعمال ويتبارون في عرضها في نهاية الفصل الدراسي.

وأوضحت جُمانة الحفناوي فكرة التطبيق قائلة: "نريد إنشاء مجتمع من المتسوقين الواعيين والمسؤولين بيئيًا دون التنازل عن الأناقة أو الميزانية." وأضافت: "يتيح ScanHa للعملاء مسح الباركود الخاص بالملابس أثناء التسوق لعرض تقييم الاستدامة لكل قطعة.

وبالنسبة للعناصر ذات التقييم العالي، يتم تشجيع المستخدم على الشراء، بينما يتم توجيه المستخدم نحو بدائل أكثر استدامة للعناصر ذات التقييم المنخفض. كما يقدم ScanHa حوافز وخصومات على المشتريات الصديقة للبيئة، مما يجعل التسوق المستدام أكثر جاذبية ومتاحة بشكل أفضل."

وأشارت سلمى عفيفي، عضوة فريق ScanHa: "حددنا مشكلة الاستدامة في صناعة الأزياء في وقت مبكر من دورتنا الدراسية. ولكن لم نكن نعرف كيف نصل على الفور إلى حل. بعد أسابيع من البحث والعصف الذهني، توصلنا إلى فكرة ScanHa."

وأضافت مايا أبو شهبه: "نسعى لزيادة الوعي من خلال تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة. سواء كانوا يهتمون بالبحث عن خيارات مستدامة أو حديثي العهد بهذا المفهوم، فإن هدفنا هو تبسيط عملية الشراء المستدامة لصالح المجتمع والبيئة."