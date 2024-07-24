شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. زراعة 12.4 مليون شجرة تمتص 310 آلاف طن ثانى أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم

رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم مع أى تقصير من جانب الجهات التنفيذية

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الغينى الارتقاء بعلاقات البلدين

نتيجة الثانوية العامة 2024.. الاستعلام عن المجموع برقم الجلوس

الحكومة تستعرض أمام الرئيس السيسى جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء

نائب وزير الصحة توصى بمتابعة حل المشكلات فى وحدات الرعاية الأساسية وأقسام الطوارئ

وزيرة البيئة: زراعة 12.4 مليون شجرة امتصت 310 آلاف طن ثانى أكسيد الكربون

وزارة النقل تبدأ غدا تشغيل خدمة جديدة لزوار مهرجان العلمين الجديدة

‏وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتفقدان مدفن الحمام للتخلص الآمن من المخلفات

وزير الأوقاف ينيب رئيس القطاع الدينى فى أداء خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين

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وزيرة التضامن تستعرض مع أعضاء النواب والشيوخ خطة برامج الحماية الاجتماعية

نائب وزير الصحة يتفقد عدد من وحدات الرعاية الأساسية بسوهاج