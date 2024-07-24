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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصر بفرنسا تساند المنتخب فى أوليمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 24 يوليو 2024 05:35 م
نظمت جمعية شباب مصر بفرنسا، قافلة شبابية لمساندة المنتخب الوطني في أوليمبياد باريس الذي ينطلق بعد غد الجمعة في مدينة نانت على بعد أربعمائة كيلو متراً جنوب العاصمة باريس .
وحشدت الجمعية شباب مصريين في أتوبيس للانظلاق من العاصمة إلى مقر إقامة المنتخب المصرى لتشجيعه ومساندته في أوليمبياد باريس 2024.
وارتدى المشاركون في القافلة تيشيرتات منتخب مصر الوطني ، حاملين أعلام مصر ، مرددين الأناشيد والأغاني الوطنية المصرية .
وتغادر قافلة جمعية شباب مصر بفرنسا من باريس إلى نانت في الأتوبيس الذى ينقل شباب الداعمين للمنتخب الوطني إلى حيث مقر إقامتهم في الفندق بمدينة نانت.
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