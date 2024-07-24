أخبار مصر

شباب مصر بفرنسا تساند المنتخب فى أوليمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصر بفرنسا تساند المنتخب فى أوليمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 24 يوليو 2024 05:35 م

نظمت جمعية شباب مصر بفرنسا، قافلة شبابية لمساندة المنتخب الوطني في أوليمبياد باريس الذي ينطلق بعد غد الجمعة في مدينة نانت على بعد أربعمائة كيلو متراً جنوب العاصمة باريس .

وحشدت الجمعية شباب مصريين في أتوبيس للانظلاق من العاصمة إلى مقر إقامة المنتخب المصرى لتشجيعه ومساندته في أوليمبياد باريس 2024.

 وارتدى المشاركون في القافلة  تيشيرتات منتخب مصر الوطني ، حاملين أعلام مصر ، مرددين الأناشيد والأغاني الوطنية المصرية .

وتغادر قافلة جمعية شباب مصر بفرنسا من باريس إلى نانت في الأتوبيس الذى ينقل شباب الداعمين للمنتخب الوطني إلى حيث مقر إقامتهم في الفندق بمدينة نانت.

WhatsApp Image 2024-07-24 at 4.20.23 PM

 

 

WhatsApp Image 2024-07-24 at 4.20.22 PM

 

 

WhatsApp Image 2024-07-24 at 4.20.21 PM

 

 

WhatsApp Image 2024-07-24 at 4.20.20 PM (1)

 

 

WhatsApp Image 2024-07-24 at 4.20.20 PM

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements