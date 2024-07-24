شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصر بفرنسا تساند المنتخب فى أوليمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

نظمت جمعية شباب مصر بفرنسا، قافلة شبابية لمساندة المنتخب الوطني في أوليمبياد باريس الذي ينطلق بعد غد الجمعة في مدينة نانت على بعد أربعمائة كيلو متراً جنوب العاصمة باريس .

وحشدت الجمعية شباب مصريين في أتوبيس للانظلاق من العاصمة إلى مقر إقامة المنتخب المصرى لتشجيعه ومساندته في أوليمبياد باريس 2024.

وارتدى المشاركون في القافلة تيشيرتات منتخب مصر الوطني ، حاملين أعلام مصر ، مرددين الأناشيد والأغاني الوطنية المصرية .

وتغادر قافلة جمعية شباب مصر بفرنسا من باريس إلى نانت في الأتوبيس الذى ينقل شباب الداعمين للمنتخب الوطني إلى حيث مقر إقامتهم في الفندق بمدينة نانت.