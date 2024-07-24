شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد: افتتاح 13 صيدلية إسعاف فى 12 محافظة لتوفير الدواء للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان -رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنه تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء ووصوله للمواطن المصري بسهولة ويسر.

وتعظيم الاستفادة من نموذج صيدليات الإسعاف، فقد تم التوسع فى تعميم هذا النموذج وافتتاح عدد 13 صيدلية علي مستوي 12 محافظة



وأضاف، إن هذه الصيدليات يقع مقرهم فى الاماكن التالية: صيدلية اسعاف القاهرة: شارع 26 يوليو - القاهرة -، صيدلية اسعاف اسكندرية: ميدان المنشية الإسكندري، صيدلية اسعاف المنصورة: امتداد شارع بنك مصر أول شارع حسين بك المنصورة.-، صيدلية اسعاف اسيوط: 3 شارع محمد فريد خلف قصر الثقافة – أسيوط، صيدلية إسعاف الأميرية ، 23 شارع السواح بمقر شركة الجمهورية للكيماويات – السواح – القاهرة.- د، صيدلية اسعاف كفر الشيخ: عمارة المهندسين ميدان كفر الشيخ – كفر الشيخ- صيدلية اسعاف دمياط:، شارع صلاح سالم اسفل كابتن اميركا جيم – دمياط.، صيدلية اسعاف الاقصر: امام محطة قطار الأقصر- الأقصر، صيدلية اسعاف المحلة : اول طريق المنصورة بجوار المشحمة المحلة-, صيدلية اسعاف الجيزة: بجوار مستشفي الرمد – الجيزة., صيدلية اسعاف دمنهور: شارع ترعة المحمودية بجوار نادي التجديف – دمنهو, صيدلية اسعاف بورسعيد: شارع سعد زغلول – بورسعيد, صيدلية اسعاف الزقازيق: شارع 23 يوليو البوسطة قسم النظام الزقازيق- الشرقية.

كما تعمل الشركة المصرية لتجارة الأدوية حاليًا علي خدمة المواطن المصري ، من خلال تعميم نموذج صيدليات الاسعاف علي مستوي جميع محافظات جمهورية مصر العربية من خلال تجهيز عدد 10 صيدليات تمهيدًا لافتتاحهم قبل نهاية العام الحالي, كما يتم العمل حاليًا علي رفع كفاءة الخدمة الهاتفية الخط الساخن 16682 لتلقي استفسارت المواطن المصري منذ الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة 12 من منتصف الليل وذلك لتوفير الدواء بسهولة ويسر.

