شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بمد ساعات العمل بالوحدة الصحية فى أبو رواش بالفترة المسائية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الوحدة الصحية بقرية أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية للقطاع الصحى للوقوف على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار خلال جولته على حسن معاملة المرضى وتوفير العدد الكافي من الفرق والأطقم الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة مد ساعات العمل بالوحدة الصحية خلال الفترة المسائية لخدمة الأهالي من المرضى وتقديم الخدمات الطبية الأولية اللازمة لهم، خاصة وأن الوحدة تؤدي خدماتها لقطاع عريض من المواطنين.

وحرص محافظ الجيزة على التحدث مع الأهالي، للتأكد من تلقيهم الخدمات الصحية اللازمة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي لتوفير سبل الرعاية للمرضى.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد الصيدلية للتأكد من توافر أدوية الرعاية المتكاملة وغرفة التطعيمات ومعاينة قسم الأطفال للتأكد من توافر كافه المستلزمات.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته على سجل ركن المشورة والإرشادات لمتابعة الحالة الصحية للأطفال من بداية النشى خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية الأمهات بالرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على صحة الطفل ووقايته من الأمراض.

كما اطلع على دفاتر الزيارات والسجلات والملفات العائلية لكل أسرة لعمل المتابعة اللازمه لهم في حالة وجود اي اعراض مرضي.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة.