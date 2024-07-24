شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى ينفى وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر لبحث الهدنة.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر رفيع المستوى، قبل قليل، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونجرس الأمريكى بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين والجرحى الفلسطينيين، وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بقطاع غزة.

كما نفى المصدر قبل قليل، قيام إسرائيل بإبلاغ مصر بردها حول مقترح التهدئة، مؤكدا على أن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونجرس الأمريكي.





ونفى المصدر، وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بـ قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.