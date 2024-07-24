شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة "المراعي" السعودية وتابعتها "بيتي" والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة المراعي السعودية وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغذائية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والشيخ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للصناعات الغذائية المملوكة لشركة المراعي، واللواء دكتور حاتم حسن، رئيس القطاع الحكومي والاتصال الخارجي بشركة بيتي، والدكتور عمرو سالم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيتي، وفراس حمودة، المدير الإقليمي لشركة المراعي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة المراعي السعودية، مشيدًا في الوقت نفسه بالسمعة الطيبة التي تحظى بها منتجات الشركة في السوق المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة السعودية لديها فرصة كبيرة الآن للتوسّع في السوق المصرية في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف دعم الصناعة.

وخلال الاجتماع، أشار الشيخ عبد الله البدر إلى أن حجم استثمارات شركة المراعي في مصر تشهد تزايدًا مستمرًا، مُشيرًا إلى أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق أعمالها في مصر، لما تمثله السوق المصرية من أهمية كبيرة لشركة المراعي.

وأشار "البدر" في الوقت نفسه إلى أن الشركة توفر 20 ألف فرصة عمل في مصر، فيما تبلغ صادراتها 50 مليون دولار، مؤكدًا أن منتجات الشركة تُراعي أعلى معايير الجودة العالمية.

بدوره، أشار فراس حمودة، المدير الإقليمي لشركة المراعي إلى أن منتجات الشركة تراعى احتياجات المستهلكين من مختلف الأعمار خاصة الأطفال حديثي الولادة، حيث توفر الشركة منتجات مدعمه بعنصر الحديد للأطفال على سبيل المثال.

وأكد أن الشركة تتبع أعلى معايير الجودة وتراعي تطبيق الإجراءات الصحية في مصانعها.

وتناول المدير الإقليمي لشركة المراعي -بالتفصيل- مختلف المراحل الإنتاجية في مصانع الشركة وما تتضمنه من إجراءات ترتبط بالجودة ومتابعة منتجات الشركة التي يتم تصديرها لعدد من دول المنطقة خاصة في منطقة الخليج العربي.

بدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى وجود فرصة لزيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مجال تصنيع منتجات الألبان، وكذلك المستلزمات الطبية والدواء.

وأكد أن التطور الذي تشهده شركة المراعي السعودية، يمثل مصدر فخر للدول العربية، معربًا عن تطلعه للتعاون المشترك لتصنيع منتجات شركة المراعي في مصر، في ظل حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة.

فيما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى افتخاره بوجود شركة المراعي ضمن كبريات الشركات العاملة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التعاون مع شركة المراعي خلال المرحلة المقبلة والعمل على تسهيل نفاذ منتجاتها إلى السوق المصرية بما يُسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية.