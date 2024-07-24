92% منه ماء.. أستاذ تغذية يوضح فوائد تناول البطيخ للتحكم في الوزن ومواجهة الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن فاكهة الصيف تساعد في الحفاظ على توازن العناصر الغذائية المعدنية داخل الجسم، ومنع مشكلات ضغط الدم.

وأضاف حسونة، خلال مقالة بحثية، أنها تتميز بأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف؛ مما يجعلها اختيارًا صحيحًا للوجبات الخفيفة للراغبين في التحكم في الوزن.

وتابع أستاذ التغذية العلاجية: فاكهة الصيف تعمل على منع الجفاف وتحافظ على ترطيب الجسم، وأيضًا تعزيز جهاز المناعة؛ ومنها البطيخ الذي يحتوي على نحو 92% من الماء، والباقي عبارة عن مجموعة من الكربوهيدرات والليكوبين المضاد للأكسدة والألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات؛ مثل: "سي" و"أ"؛ والتي تساعد في حماية الجلد ضد أشعة الشمس، وتعويض ما يفقده الجسم من عناصر وسوائل خلال العرق.