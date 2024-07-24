13 صيدلية لتوفير كافة الأدوية بالمحافظات.. تعرف على الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن افتتاح 13 صيدلية من نموذج "صيدليات الإسعاف" على مستوى 12 محافظة؛ لتوفير الأدوية التي يحتاجها المواطنين.

ونشرت صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك بيانًا للهيئة، أكدت أن تلك الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء ووصوله للمواطن المصري بسهولة ويسر.

وأوضحت أنه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بتعظيم الاستفادة من نموذج صيدليات الإسعاف، تم التوسع فى تعميم هذا النموذج وافتتاح عدد 13 صيدلية علي مستوي 12 محافظة يقع مقرها في:

- صيدلية اسعاف القاهرة: شارع 26 يوليو - القاهرة

- صيدلية اسعاف اسكندرية: ميدان المنشية – الإسكندرية

- صيدلية اسعاف 24 المنصورة: امتداد شارع بنك مصر أول شارع حسين بك – المنصورة.

- صيدلية اسعاف 24 اسيوط: 3 شارع محمد فريد خلف قصر الثقافة – أسيوط.

- صيدلية إسعاف 24 الأميرية : 23 شارع السواح بمقر شركة الجمهورية للكيماويات – السواح – القاهرة.

- صيدلية اسعاف كفر الشيخ: عمارة المهندسين ميدان كفر الشيخ – كفر الشيخ.

- صيدلية اسعاف دمياط: شارع صلاح سالم اسفل كابتن اميركا جيم – دمياط.

- صيدلية اسعاف الاقصر: امام محطة قطار الأقصر- الأقصر.

- صيدلية اسعاف المحلة : اول طريق المنصورة بجوار المشحمة – المحلة.

- صيدلية اسعاف الجيزة: بجوار مستشفي الرمد – الجيزة.

- صيدلية اسعاف دمنهور: شارع ترعة المحمودية بجوار نادي التجديف – دمنهور.

- صيدلية اسعاف بورسعيد: شارع سعد زغلول – بورسعيد.

- صيدلية اسعاف الزقازيق: شارع 23 يوليو البوسطة قسم النظام الزقازيق- الشرقية.

ووفق البيان، تعمل الشركة المصرية لتجارة الأدوية حاليًا علي خدمة المواطن المصري، من خلال تعميم نموذج صيدليات الاسعاف علي مستوي جميع محافظات جمهورية مصر العربية من خلال تجهيز عدد 10 صيدليات تمهيدًا لافتتاحهم قبل نهاية العام الحالي.

كما يتم العمل حاليًا علي رفع كفاءة الخدمة الهاتفية الخط الساخن 16682 لتلقي استفسارت المواطن المصري منذ الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وذلك لتوفير الدواء بسهولة ويسر.