شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة سحر السنباطى تؤكد على سرعة تنفيذ المبادرات التوعوية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، على سرعة تنفيذ المبادرات التوعوية للأطفال، مثمنة دور أعضاء المجلس فى النهوض باستراتيجيات وخطط وآليات المجلس خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك اليوم الاربعاء، خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس، بحضور الدكتورة هيام كمال نظيف نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. غادة الدري، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، والسيد عبداللطيف صبحي، د. نور أسامة، والسيد عمر خالد سعد، والسيدة مي زين الدين، والسيدة حنان جرجس شوقي، والسيدة سارة عزيز، والسيدة دينا سيد عبد الوهاب، والسيدة ميراي نسيم.

ناقش الاجتماع جدول أعمال المجلس، حيث يتضمن العديد من الموضوعات والبرامج والأنشطة التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة المقبلة من حملات توعوية خاصة بالتربية الإيجابية كمبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" فضلا عن مبادرة "غزل بنات" لتعليم الأطفال الحرف اليدوية لإحياء التراث، كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون والشراكات مع الوزارات والجهات المعنية وآليات التنسيق والمتابعة فيما يخص تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، مع الجهات الشريكة.

كما شهد الاجتماع بحث إنشاء لجان فنية دائمة في جميع التخصصات، كالصحة والتعليم، والثقافة ، والرياضة، والتدريب، ولجان فنية استشارية معاونة في مجالات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن استعراض جميع البرامج التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، لاستكمال وتعظيم الاستفادة من بعض البرامج المنفذة وتلقي المقترحات والتوصيات بشأن تطويرها وتوسيع نطاق عملها، بالإضافة إلى إلى بحث آليات التوعية بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة ولاسيما خط نجدة الطفل 16000 ودعمه للأطفال المعرضين للخطر.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة مقترحات تطوير الإدارة العامة لنجدة الطفل والتعرف على آلية العمل وإدارة الحالات وكيفية استقبال الشكاوى والاستجابة السريعة لها، ودور كل من وحدة الدعم القانوني ووحدة الدعم النفسي في تقديم كافة سبل الدعم للأطفال، مؤكدين على تقديم الدعم والخبرات فى تحسين وتطوير أليات العمل بما يخدم قضايا الطفولة والامومة.



