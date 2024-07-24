شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجري حركة تغييرات واسعة فى قيادات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عدة قرارات تضمنت إجراء حركة تغييرات واسعة فى قيادات ديوان عام الوزارة بهدف تفعيل الخطط الجديدة لتطوير الأداء، واختيار الكفاءات الإدارية في القطاع الشبابي والرياضي لتحقيق الأهداف المستقبلية، وفي سياق التحول الشامل الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاعى الشباب والرياضة.



وذلك خاصةً فى ظل بدء العمل بخطط تتعلق بتعظيم الاستثمارات بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وكذلك تكثيف الدور المجتمعي والتنموي الشامل لمراكز الشباب وتعظيم مساهمات الشباب من خلال الكيانات الشبابية فى جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية.



وتضمنت قرارات السيد الوزير: ندب الدكتور/ خالد مسعود رئيسًا لقطاع الشباب، ندب الدكتور/ أحمد حمدي رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، ندب الدكتور/ محمود فوزي مدير عام الإدارة العامة لتطوير المعايير، ندب السيد/ محمود عزمي مدير عام للإدارة العامة للشئون القانونية، ندب الدكتور/ عبد الأول محمد لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لأداء المنتخبات القومية، وندب السيدة/ أسماء حنفي مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني.



كما تقرر تغيير مسسمي مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون قطاع الشباب إلي مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية، وكذلك تغيير مسمي مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية إلي مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب.



وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر عدة قرارات الأسبوع الماضي تضمنت تغييرات واسعة أيضا فى ديوان الوزارة ومديريات الشباب والرياضة فى المحافظات .



ومن المخطط أن تتضمن الفترة المقبلة عدد آخر من التغييرات فى داخل ديوان الوزارة فى مديريات الشباب والرياضة.