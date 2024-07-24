شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إسرائيل تؤجل مغادرة وفد محادثات وقف إطلاق النار بغزة للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أنباء رويترز، إن إسرائيل تؤجل مغادرة وفدها إلى محادثات وقف إطلاق النار في غزة للأسبوع المقبل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 14 عسكريًا في معارك بقطاع غزة والضفة الغربية والحدود مع لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي السياق، أكد الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان، أن جيش الاحتلال منع النازحين القادمين من الشمال إلى اتجاه الجنوب، مطالبًا السكان بعدم التوجه إلى المناطق الجنوبية حفاظًا على سلامتهم من القصف الإسرائيلي.