شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهدى شحنة مساعدات غذائية لمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير طارق عبد الحميد سفير جمهورية مصر العربية في مالي، بتسليم شُحنة مُساعدات غذائية لمؤسسة "توماني توري للطفولة" وهي المؤسسة التي تترأسها الأولى سابقاً حرم رئيس الجمهورية الأسبق لمالي "أمادو توماني توري"، حيث تركز المؤسسة جهودها على مجالات تنمية المجتمع، والقضاء على الجوع، وتقديم سُبل الرعاية الصحية.



تسليم المساعدات

هذا، وقد أكد السفير المصري، أثناء مراسم تسليم شُحنة المساعدات الغذائية، على أن مصر لا تدخر جهداً في مساعدة الأشقاء الماليين، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من أطر التعاون المُستمرة بين مصر ومالي، حيث سبق وأن قدمت مصر مُساعدات طبية ساهمت في افتتاح قسم للأذن والحنجرة في أحد كبرى المستشفيات المالية، فضلاً عن المساهمة في افتتاح قسم أخر للولادة، وكذلك تقديم نحو 14 جهاز لغسيل الكلى وعدد من حضانات الأطفال.



تسليم المساعدات لمالى

ومن جانبها، أعربت رئيسة المؤسسة عن تقديرها لمبادرة الجانب المصري، مُسلطة الضوء على أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر يد العون للشعب المالي، وأنها تتطلع لمزيد من الدعم المصري، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، مؤكدة على خصوصية العلاقة التي تجمع الدولتين الشقيقتين.