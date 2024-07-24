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رئيس هيئة الدواء: نعمل على إعادة بناء المخزون الاستراتيجى من المواد الخام

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 24 يوليو 2024 07:44 م

قال الدكتور على الغمراوى ، رئيس هيئة الدواء: "اطمئن الجميع هذه مرحلة وهتعدى والأزمة سببها أن 40% من كل منتج دوائى يأتى من الخارج".

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة: "عدم توافر العملة فى الأيام الماضية أثر على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام فى المصانع".

وقال: "إعادة بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام هو ما يتم العمل عليه حاليا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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