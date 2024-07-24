شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: نعمل على إعادة بناء المخزون الاستراتيجى من المواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على الغمراوى ، رئيس هيئة الدواء: "اطمئن الجميع هذه مرحلة وهتعدى والأزمة سببها أن 40% من كل منتج دوائى يأتى من الخارج".

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة: "عدم توافر العملة فى الأيام الماضية أثر على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام فى المصانع".

وقال: "إعادة بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام هو ما يتم العمل عليه حاليا".