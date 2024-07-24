شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. اعرف درجة النجاح والنهاية الكبرى للمواد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويقدم الخليج 365 فى التقرير التالى درجة النجاح والنهاية الكبرى فى كل مادة كالتالى:

- فى مادة اللغة العربية الدرجة الكلية 80 ويكفى حصول الطالب على 30 درجة بما يعادل 50% للنجاح، واللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكبرى 50 ويحتاج الطالب إلى 28 درجة النجاح أى نصف الدرجة واللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والأسبانية والايطالية والصينية والألمانية من 40 درجة وحصول الطالب على 20 درجة كافية لنجاحه فى المادة ومواد الفيزياء 60 درجة والكيمياء 60 درجة والأحياء 60 درجة والتاريخ 60 درجة والجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة والدرجة الصغرى لكل مادة من هذه المواد هى 30 درجة يحتاج الطالب إلى 50% فى كل مادة للنجاح بنتيجة الثانوية العامة 2024.

وبالنسبة لدرجات الديناميكا 30 درجة والاستاتيكا 30 درجة، بما يعادل 60 درجة فى الرياضيات التطبيقية يحتاج الطالب فى 30 درجة فقط فى الفرعين للنجاح، كما يحتاج الطالب إلى 30 درجة فى الرياضيات البحتة وتشمل التفاضل والتكامل والمخصص له 30 درجة والجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، أما مادة علم النفس والاجتماع النهاية الكبرى 60 درجة يحتاج الطالب إلى 30 درجة والفلسفة والمنطق 60 درجة يكفي حصول الطالب على 50% فقط للنجاح.