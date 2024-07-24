شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ردا على سؤال الخليج 365: صندوق النقد لا يفرض علينا شيئا والان مع تفاصيل الخبر

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على سؤال الزميلة هند مختار، مسئول ملف مجلس الوزراء باليوم السابع، حول شائعات اشتراطات صندوق النقد الدولى، لأنه ارتبط عند الناس أنه يفرض توصيات واشتراطات وليس أنه مجرد أنه يرى برنامج تضعه الحكومة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء قائلا :" لا يفرض علينا شيء من صندوق النقد الدولى والحكومة تقوم بوضع البرنامج وتعرض على صندوق النقد الدولى ويتم مناقشته ويتم مناقشته من خبراء الصندوق ونتفق على مستهدفات وتدور النقاشات حول تسريع الإجراءات وتكون أحيانا هناك خلافات حول آليات التنفيذ والأهم التوقيتات ووراد جدا يطلب الصندوق التسريع.

وتابع: الثوابت الموجودة في البرنامج الحكومة هي التي تضعها وتكون ملزمة بتنفيذها ، ولا يوجد خلاف في تزويد الاحتياطات ورغبة الحكومة في نزول الدين والميزة التي يبعطيها الصندوق ونحن كدولة كل هدفنا جذب الاستثمارات الخارجية ، ووجود الصندوق مع مصر في فترات الازمات يعطى شهادة للمستثمر الخارجى ان الدولة تسير مع البرنامج .

وأضاف: هدفنا زيادة الاستثمارات الخارجية والمستثمر الخارجي لا يستقى معلوماته من الحكومة فقط ولكن من المؤسسات الدولية وعند وجود شراكات مع المؤسسات الدولية والاتحاد الاوروبى يجعل دخول المستثمر أسرع وأسهل.