شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر ترحب بكافة جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وآخرها الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، أن مصر ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وآخرها الجهد المقدر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأضاف السفير أبو زيد - عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس"- أن وحدة الصف الفلسطيني في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.